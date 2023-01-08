برشلونة تُسافر إلى شمال إفريقيا لِمواجهة نادي سبتة الإسباني

جانب من تدريبات فريق سبتة الإسباني في الخامس من جانفي 2022.

يتبارى فريق برشلونة مع نادي سبتة الإسباني، في الدور ثمن النهائي لِمسابقة كأس هذا البلد الأوروبي لِكرة القدم.

وتقع مدينة سبتة الإسبانية في شمال القارة الإفريقية، تماما مثلما هو الشأن مع مليلية. وكلاهما لهما حدود مع المغرب، و يُطلّان على البحر المتوسّط شمالا.

وتُجرى مباراة ناديَي سبتة و”البارصا” الإسبانيَين مساء الـ 18 من جانفي الحالي.

وإذا كان نادي برشلونة يتصدّر حاليا لائحة ترتيب بطولة “اللّيغا”، فإن فريق سبتة ينشط في القسم الثالث الإسباني.

وأحدث فريق سبتة مفاجأة كبيرة الثلاثاء الماضي، لمّا فاز على نادي إلتشي من القسم الأوّل بِهدف لِصفر، وتأهّل إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا.

أمّا المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال، فسيُواجهان الضيف نادي ريال مدريد في ثمن نهائي كأس إسبانيا.