برشلونة وريال مدريد من دون ميسي ورونالدو

يحدث هذا لأول مرة منذ 16 سنة في الكلاسيكو

لم يحض لقاء كلاسيكو الأرض ما بين برشلونة وريال مدريد الذي سيلعب، عشية الأحد، بنفس الزخم الإعلامي والشعبي الذي كان يحبس الأنفاس منذ أكثر من عشر سنوات، والسبب بسيط جدا وهو أن عامة الذين تابعوا هذا الكلاسيكو في السنوات الأخيرة، كانوا ينظرون لما يفعله ميسي ورونالدو أكثر اللاعبين تتويجا للكرة الذهبية في تاريخ اللعبة..

قبل أن يغادر النجم البرتغالي الليغا ويلتحق بالمغادرين النجم الأرجنتيني ليجد عشاق الكرة أنفسهم أمام مباراة لا ميسي فيها ولا رونالدو، وهذا لأول مرة، منذ سنة 2015 عندما حلّ ميسي ضيفا على الكلاسيكو ثم لحق به رونالدو، فصارت الطبخة الكروية الأكثر متابعة من أزيد من مليار نسمة عبر العالم في كل مواجهة.

ما بين الفريقين حاليا نقطتان لصالح ريال مدريد، وكلاهما بعيد عن المرتبة الأولى، بل توجد أندية عادية أحسن ترتيبا منهما وهي ريال سوسيداد وأوساسونا، كما أن رايو فاليكانو أحسن ترتيبا من برشلونة، وستتزامن مباراة الأحد مع مباريات كبيرة في أوروبا، وسبر للآراء أكد بأن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي التي ستلعب يوم الأحد، سيتابعها جهور يزيد بالضعف عن مباراة الكلاسيكو، وسيكون ضمن صانعي الفرجة فيها رونالدو، كما سيُلعب في نفس اليوم لقاء مرسيليا أمام باريس سان جيرمان في وجود ميسي، ليتأكد بأن الكلاسيكو حضارة ولكن في وجود النجوم الكبار أيضا.

لا يكاد يمتلك حاليا برشلونة نجوما كبيرة، تتهافت عليها الأندية أو تحلم بأن يلعب لها، فكونتينيو وديباي ودي يونغ لاعبون عاديون، وربما حارس المرمى هو أهم لاعب في الفريق، وباستثناء كريم بن زيمة المرشح لانتزاع الكرة الذهبية، فالبقية عاديين في الوقت الحالي، وهو أهم لاعب في ريال مدريد المتخم بالنجوم ولكن الكبار في السن وليس في القيمة الفنية.

يبقى المضمون في مباراة الأحد، الفرجة والحماس الذي سيطبع المباراة لأن الكلاسيكو قبل انضمام ميسي كان دوما تحفة فنية مرّ عليه العديد من كبار المعمورة مثل مارادونا وكرويف ورونالدينيو وريفالدو مع برشلونة، وزيدان ورونالدو البرازيلي وبيكام في صفوف ريال مدريد، وتعتبر إسبانيا الكلاسيكو صورة رياضية وحضارية للبلد، ولا يمكنها أن تتركه يموت، ولا حتى يتراجع أمام مباريات بقية الدوريات العالمية.