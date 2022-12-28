برشلونة يحوّل منظاره باتجاه مبابي

قرر نادي برشلونة الإسباني التخطيط للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، واستغلال انسحاب ريال مدريد من محاولات التعاقد، بعد تجديد النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وأكدت صحيفة صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مبابي لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين، وأن هناك أنباء حول شعوره بالغضب من التجديد الوشيك لزميله ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن توصل ناصر الخليفي لاتفاق مبدئي مع خورخي والد ميسي لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 جوان القادم، وقيام النادي الفرنسي بصياغة اتفاق التجديد خلال المونديال، أغضب مبابي كثيرا.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن النادي الكتالوني استغلال هذه الحالة التي يمر بها اللاعب، وانسحاب ريال مدريد بشكل كامل من محاولات التعاقد معه بسبب التجديد لباريس الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يقوم برشلونة بمجهودات لتسهيل التعاقد مع مبابي من الناحية المالية، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به النادي فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف.

وترى الصحيفة الإسبانية أن مبابي قد يرحب بهذه الفكرة، لأنه يعلم جيدًا قدرته على قيادة هجوم برشلونة لسنوات طويلة بسبب تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد كشفت عن إمكانية رحيل مبابي عن باريس طالما كانت هناك أسباب مقنعة لذلك حسب أحد البنود في عقده.