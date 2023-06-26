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رياضة

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع غوندوغان

عمر سلامي
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برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع غوندوغان
ح.م
إيلكاي غوندوغان

أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان، لمدة موسمين.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: “توصل برشلونة وايلكاي غوندوغان إلى اتفاق يقضي بانتقال الألماني الدولي إلى نادي برشلونة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وسيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل تقديمه”.

وأضاف: “سينضم لموسمين حتى جوان 2025 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، أما البند الجزائي الذي يتضمنه العقد فقيمته 400 مليون يورو”.

وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في 30 جوان الجاري، وأعلن النادي الإنجليزي رحيل النجم الألماني بشكل رسمي.

كما تقدم غوندوغان عبر حسابه على “تويتر” بالشكر الجزيل لناديه السابق مانشستر سيتي.

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