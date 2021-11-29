برشلونة يغازل بن سبعيني مجددا ويريده بأي ثمن

تشافي وضعه ضمن قائمة بـ10 لاعبين يرغب في استقدامهم

جدد نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بمدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، المحترف بنادي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني، حيث أكدت تقارير إعلامية إسبانية رغبة المدرب الجديد تشافي في استقدام خريج مدرسة أكاديمية بارادو، الذي تم وضعه في القائمة المصغرة للاعبين الذين يعتزم النادي “الكاتالوني” جلبهم بداية من الموسم المقبل.

وكان بن سبعيني قد رفض تجديد عقده مع ناديه الحالي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني، الذي سينتهي في جوان 2023، بسبب كثرة العروض التي وصلته من أندية أوروبية كبيرة، فضلا عن رغبته في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر يسمح له تطوير مستواه أكثر ونيل الألقاب.

وقالت صحيفة “ناسيونال كتالونيا”، في تقرير لها إن رامي بن سبعيني بات مطلوبا بقوة في نادي برشلونة، بعد تم وضع اسمه ضمن قائمة من 10 لاعبين، يرغب المدرب تشافي بالتنسيق مع المدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني، إلى ضمهم من أجل ضخ دماء جديدة في التشكيلة والعودة إلى المنافسة مجددا على الألقاب المحلية والقارية.

وبحسب ذات المصدر، فإن إدارة برشلونة تلقت تقارير ايجابية عن بن سبعيني بطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني، وهذا بعد تألقه مع ناديه في الدوري الألماني وأيضا في مسابقة رابطة أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة، مع العلم أن اللاعب خطف الأضواء أيضا في الدوري الفرنسي رفقة ناديه السابق رين الفرنسي، قبل انتقاله إلى بوروسيا موشنغلادباخ، ومستواه في ارتفاع مستمر، ما حمس كثيرا إدارة برشلونة في التعاقد مع اللاعب.

ويرتقب أن تكون المفاوضات بين برشلونة ووكيل أعمال الدولي الجزائري وأيضا مسؤولي نادي “غلادباخ” الألماني صعبة، في ظل امتلاك اللاعب لعديدي من العروض أبرزها من بايرن ميونخ الألماني وأيضا من الدوري الإيطالي عن طريق أنتر ميلان وروما وجوفنتوس.

وكانت إدارة بوروسيا موشنغلادباخ الصيف الماضي، وفق تقارير إعلامية ألمانية، قد حددت سعر التنازل عن خدمات الظهير الأيسر للمنتخب الوطني رامي بن سبعيني بـ30 مليون يورو.

ووصفت ذات الصحيفة، رامي بن سبعيني باللاعب “ذي المستوى العالي”، الذي أثبت نفسه مع الكبار الموسم الماضي عندما شارك في رابطة أبطال أوروبا، وقدم عروضا مميزة أمام كبار القارة العجوز، مشيرة إلى أن وأشارت إلى أن الدولي الجزائري يمتلك من المؤهلات الفنية ما يتناسب مع عقلية اللعب التي يريد الطاقم الفني الجديد لبرشلونة تطبيقها، بداية من الموسم المقبل على أقصى تقدير.