برشلونة يفتح “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف

كشف تقرير صحفي إسباني، عن عرض نادي برشلونة، لملعبه “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي، من أجل حل مشاكل النادي الاقتصادية.

وأوضح النادي أن أرخص خيار والذي سيكون في “فوانديشين لاونج” (Foundation Lounge)، يكلف 1600 يورو وسيكون الأنسب لحفل زفاف صغير يحضره 25 إلى 50 شخصا.

لكن الأغلى هي “قاعة المدرجات”، والتي تأتي مع عدة مخارج لإطلالة على أرض الملعب وتسع لما بين 300 وألف شخص، وهذه المساحة متاحة مقابل 13 ألفا و500 يورو.

أما البديل الآخر الجذاب هو شرفة كامب نو، التي تتراوح تكلفتها بين 6 و7 آلاف يورو اعتمادا على الحضور، كما يسمح للضيوف بالاقتراب وزيارة أحد أجمل الملاعب العالمية.

ويستخدم العملاء المساحة المختارة لمدة 6 ساعات إضافة إلى تأمين المسؤولين على الملعب والمساعدة من قِبل مضيفة والتنظيف قبل ذلك وبعده.

ويسعى برشلونة لحلول من أجل سد العجز الاقتصادي، فبعد أن تم إطلاق اسم “كامب نو سبوتيفاي” على ملعب النادي، بدأوا في استئجار الملعب لحفلات الزواج كما يمكن للجماهير استئجار الملعب وإقامة بعض المباريات.

وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في “كامب نو”، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.

يذكر أن برشلونة لازال يعاني ماديا على الرغم من رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي الصيف الماضي، وموافقة العديد من اللاعبين على تخفيض أجورهم.