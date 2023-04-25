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رياضة

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

عمر سلامي
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برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو
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تصميم ملعب كامب نو

نجح نادي برشلونة الإسباني في توفير مليار و450 مليون يورو من عدد من المستثمرين للشروع في تجديد ملعب كامب نو.

وأشار النادي الكتالوني إلى أن 20 مستثمرا وفروا التمويل اللازم إلى جانب بعض الكيانات المالية الرئيسية المرموقة حول العالم.

وأوضح عبر موقعه الرسمي، أنه لم يتم استخدام أصول النادي كضمانات، وأنه ليس هناك حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الملعب.
وأضاف نادي برشلونة أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجياً .

وسيشرع برشلونة في التسديد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الملعب، والتي من شأنها زيادة سعة كامب نو، أكبر ملعب في أوروبا من 99300 مشجع، إلى 105000 مشجع.

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