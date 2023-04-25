برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو
نجح نادي برشلونة الإسباني في توفير مليار و450 مليون يورو من عدد من المستثمرين للشروع في تجديد ملعب كامب نو.
وأشار النادي الكتالوني إلى أن 20 مستثمرا وفروا التمويل اللازم إلى جانب بعض الكيانات المالية الرئيسية المرموقة حول العالم.
ℹ️ FC Barcelona agrees financing for Espai Barça
🔗 All the details: https://t.co/TyUUWwhtz4 pic.twitter.com/7RdUKSU3QT
— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2023
وأوضح عبر موقعه الرسمي، أنه لم يتم استخدام أصول النادي كضمانات، وأنه ليس هناك حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الملعب.
وأضاف نادي برشلونة أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجياً .
🚨 OFFICIEL ! Le FC Barcelone annonce avoir bouclé le financement d’un montant de 1,45 milliards d’euros pour les travaux du nouveau Spotify Camp Nou et du reste de l’Espai Barça. 💰 pic.twitter.com/yG03Vh0nvh
— Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2023
وسيشرع برشلونة في التسديد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الملعب، والتي من شأنها زيادة سعة كامب نو، أكبر ملعب في أوروبا من 99300 مشجع، إلى 105000 مشجع.