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الجزائر

برقوق: بناء مركب إقليمي للأمن في الوطن العربي ضرورة

ق. و
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برقوق: بناء مركب إقليمي للأمن في الوطن العربي ضرورة

أكد الخبير في العلاقات الجيوسياسية، البروفيسور محند برقوق، أن قمة الجزائر ستكون انطلاقة جديدة للوطن العربي بفضل وعي الجزائر بالتحديات التي تواجه المنطقة وبإرادة قيادتها في الوصول إلى لم الشمل العربي على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين.

وتطرق محند برقوق في حوار لملتميديا الإذاعة الجزائرية إلى ضرورة الاتجاه نحو بناء مركب إقليمي للأمن في الوطن العربي، من خلال  التأكيد على التأسيس لأمن غذائي عربي والتوجه نحو تصورات جديدة لأمننا الصحي على خلفية ما وقع في جائحة كورونا وما يمكن أن يحدث في السنوات والعقود اللاحقة وكدا تحديد قائمة تضم التهديدات التي تواجه وطننا العربي على غرار التهديدات الناشئة الموجودة في المجال السبيراني  .

ويرى البروفيسور برقوق أن الدول لا يمكن أن تتعايش وحدها مع التطورات الحاصلة في العالم من إعادة تشكيل وبروز أقطاب متعددة “وهو ما يقتضي من الدول العربية إعادة النظر في منطق العمل المشترك وقبل دلك منطق العلاقات المشتركة بمعنى آخر يجب البدء بتصفية الأجواء وبناء منطق نفعي مشترك.”

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