برقوق: نتجه نحو حكومة رئاسية يقودها وزير أول

توقع الدكتور محند برقوق أستاذ العلاقات الدولية، الأربعاء، أن تعلن الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التشريعية تأييدها لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو ما يفتح الطريق لتعيين حكومة جديدة يقودها وزير أول.

وقال برقوق خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” إن المشهد السياسي اليوم يقوم على وجود ستة تكتلات حزبية و هي الآفلان، الأرندي، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل وكتلة النواب الاحرار.

وتابع “هذه الكتل متجانسة لوجود قواعد انضباط معتاد عليها وكذا وجود تصورات متقاربة فيما يتعلق بالمصالح العليا للدولة وهو ما يعني بأننا نتجه إلى مكتب جديد للمجلس أكثر توافقي داخل البرلمان” .

وأوضح المتحدث، أن لا أحد من الأحزاب السياسية حصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، وهو مايفتح الطريق حسبه للرئيس تبون لتعيين حكومة جديدة يقودها وزير أول.

وتنص المادة 103 من الدستور أنه يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، في حين يقودها رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.