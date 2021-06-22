بركوكس بالجمبري – سباقيتي – سلطة التليتلي – سلطة المعكرونة

مطبخك

بركوكس بالجمبري على طريقة ريزوتو

المقادير:

· بركوكس

· حبة ليمون

· جمبري crevettes

· جبن غروييرgruyère مبشور

· كريمة سائلة

· ملح، فلفل أسود وجوزة الطيب

التحضير:

ضعي على النار قدر به ماء، ولما يصل إلى درجة الغليان أضيفي عليه القليل من الملح والبركوكس، ثم اتركيه ينضج لمدة 20 دقيقة.

عندما يستوي صفيه وأفرغيه في وعاء أو “طنجرة” وأفرغي عليه الكريمة السائلة، الفلفل الأسود وجوزة الطيب والجبن المبشور وأخلطي الكل جيدا.

من جهة ثانية حمري حبات الجمبري وزيني بها الطبق مع إضافة الليمون.

سباقيتي بالجبن

المقادير:

150غ جبن

نصف كوب كريمة طازجة.

شريحة الديك الرومي.

حبة بصل صغيرة ومقطعة.

ملح / فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

قطعة زبدة.

جبن غرويار مبشور (إختياري).

نصف كيس سباقيتي.

طريقة التحضير:

اطهي السباقيتي في الماء المغلي مع الملح والزيت حتى ينضج ثم قطريه في مصفاة وبرديه بالماء البارد .

طريقة تحضير الصلصة:

قطعي شريحة الديك الرومي إلى قطع صغيرة، وإقليه في الزبدة مع البصل والملح والفلفل الأسود حتى ينضج ثم مرقي بنصف كوب ماء، واتركيه ليغلي، أضيفي الكريمة الطازجة واتركيها لتغلي، ثم في الأخير اضيفي الأجبان واطفيء النار وقدميه كما في الصورة .

“سباقيتي بشكشوكة” الخضر

المقادير:

· سباقيتي

· حبة باذنجان

· حبة جزر

· حبة كوسة “قرعة”

· حبة فلفل خضراء

· حبة فلفل حمراء

· حبة بصل

· 3حبات طماطم

· 2 فصوص ثوم

· ملعقة صغيرة من مركز الطماطم

· وريقة رند

· 2 أغصان زعيترة

· ملح، فلفل أسود، زيت زيتون وزيت عادي

طريقة التحضير:

ضعي قدر فوق النار فيه الماء، الملح والزيت وحينما يصل إلى درجة الغليان، أضيفي عليه “السباقيتي” واتركيه ينضج لمدة 7 دقائق.

من جهة أخرى حضري “الشكشوكة” بتقطيع كل الخضر المذكورة في المقادير إلى مكعبات، وابدئي بطهي الجزر والكوسة على جهة، ثم خذي مقلاة بها زيت الزيتون وقلي فيها الباذنجان والبصل والثوم، بعدها أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والطماطم بعد تقشيرها وبرشها ب “السكرفاج”، ثم الطماطم المصبرة مع “قرصة” سكر لامتصاص الحموضة، وكذلك ورقة الرند وأغصان الزعيترة دون أن تنسي الجزر والكوسة اللذان سبق طهيهما رفقة التتبيل بالملح والفلفل الأسود واتركي الكل يستوي، ثم قدمي الطبق كما هو موضح في الصورة.

سلطة التليتلي

المقادير:

· تليتلي

· زيتون أسود

· باتي بالجبن

· 30غ ذرى مصبرة

· حبة جزر

· 30غ بزلاء “جلبانة”

· مرق الدجاج

· زبدة، زيت وملح

طريقة التحضير:

حمصي التليتلي وبعدها بلليه بمرق الدجاج وفوريه على البخار، ثم بلليه مرة ثانية بمرق الدجاج مع إضافة القليل من الملح وفوريه للمرة الثانية، وبعدها ادهنيه بالزبدة واتركيه جانبا. غلي “الجلبانة” وحبة الجزر المقطعة إلى مكعبات صغيرة في الماء والملح. ثم قطعي الزيتون والباتي واخلطيهم مع التليتلي المفور والخضر “الجلبانة والجزر” والذرى، وقدمي الطبق بالصلصة المخللة.

سلطة المعكرونة على الطريقة الايطالية

المقادير:

· معكرونة بالشكل الموضح في الصورة

· كرية جبن موزاريلا

· حبة طماطم كرزية

· 20غ ذرى مصبرة

· زيتون أسود

· حبق وملح

· زيت وزيت زيتون

طريقة التحضير:

غلي الماء والملح والقليل من الزيت ثم أضيفي عليه المعكرونة بن حمادي واتركيها تنضج لمدة 8 إلى 10 دقائق.

قطعي جبن الموزاريلا والطماطم، أضيفي حبات الذرى والزيتون الأسود المقطع إلى شرائح وزيت الزيتون أخلطي الكل جيدا ثم قدمي الطبق بالصلصة المخلّلة حسب ذوقك.

ملاحظة: يمكن استبدال الطماطم الكرزية بالطماطم العادية.