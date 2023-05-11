برلمانيان من الجزائر لمراقبة الانتخابات في تركيا

يشارك نائبان من المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا يومي 13 و14 ماي الجاري.

ويتعلق الأمر، حسب بيان للمجلس، بالنائبين عبد الوهاب يعقوبي، وفاطمة الزهراء عبدي، بصفتهما عضوين دائمين ببرلمان البحر الأبيض المتوسط.

ويتنافس في الرئاسيات التركية، 3 مرشّحين بينهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بعد انسحاب المرشّح الرابع محرم إنجه.

وبرلمان البحر المتوسط، منظمة دولية تضم 34 برلمانا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية. ويعمل على مناقشة قضايا النزاعات الإقليمية، والأمن، والتكامل الاقتصادي، وحقوق الإنسان.