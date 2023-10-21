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جواهر

برلمانية أوروبية تدين قمع صوت فلسطين مقابل الدعاية المدفوعة لإسرائيل

جواهر الشروق
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برلمانية أوروبية تدين قمع صوت فلسطين مقابل الدعاية المدفوعة لإسرائيل

دانت برلمانية أوروبية قمع صوت فلسطين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل الدعاية المدفوعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيث فسادا في غزة.

وتحدثت النائبة في البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي، عن التضييق الذي يتعرض له المحتوى الفلسطيني بالقول: “من الواضح لسنوات أن سياسة “التضليل” كانت بمثابة انتزاع للسلطة في الاتحاد الأوروبي، وخنق الخطاب العام والخلاف السياسي والآن سقط القناع”.

وأضافت: “وبينما يدعم الاتحاد الأوروبي الإرهاب الإسرائيلي، يضغط أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقمع الأصوات الفلسطينية، في حين تظهر الدعاية الإسرائيلية المدفوعة في كل مكان”.

والخميس وفي خضم الحديث عن العدوان الإسرائيلي على غزة، حذرت الناشطة اليسارية من “نكبة جديدة” بحق الفلسطينيين، وانتقدت موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز لإسرائيل.

وقالت كلير في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن ما يحدث في غزة جريمة تاريخية وأن الاتحاد الأوروبي غارق فيها.

وأضافت: “يجلس أعضاء البرلمان الأوروبي يشاهدون المذبحة التي يقوم بها الإسرائيليون في غزة ولا يستطيعون حتى إدانتها.. نحن نتستر على جرائم حرب تشمل تفجير مستشفى وحتى الآن نحن عاجزون عن القول بأن حياة الفلسطينيون مهمة”.

وأكدت: “نحن نفضل نوع واحد من الضحايا على الآخر”.

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