برلمانية عراقية تثير موجة من السخرية والسبب مولد كهرباء

أثارت برلمانية عراقية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بين أهالي منطقة الأعظمية بإعادة نصب مولد كهرباء كان قد أزيل قبل أيام.

وقامت النائبة في مجلس النواب العراقي، عائشة المساري، عبر حسابها في فيسبوك عبر خاصية البث المباشر، متابعيها احتفالية إعادة نصب المولد الكهربائي، وسط الاهازيج والموسيقى الشعبية العراقية ونثر الحلوى على رأسها.

وأوضح أحد الصحفيينقصة المولد، حيث قال: “صاحب البناية المقابلة للمولدة اشتكى ومنع نصبها امام بنايته، وبعد تدخل النائب عائشة المساري تم نصب المولدة في الشارع وراح ضحيتها خروف لاذنب له”.

وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب ساخر عن رفضهم لما اعتبرته النائبة “إنجاز”، حيث قال منتظر بخيت عبر تغريدة:” ما تشاهدوه ليس افتتاح مترو أو ناطحة سحاب أو محطة فضاء في بغداد العاصمة، بمنطقة الأعظمية مواطنون يردحون فرحاً بمنجز حققته النائبة عائشة المساري، وهو استعادة مولدة بعد رفعها بأيام، فرقة موسيقية وبث مباشر على صفحتها في فيسبوك”.

وكتب مازن العراقي معلقا على الحدث:”أبو الموسيقى اختزل زمن وتاريخ العراق في معزوفات تمجد حقبة حكمت الشعب بالحديد والنار متى سيترك هذا الشعب ارشيف البعث ويردد نحن الصكاره ضد صاحب البناية”، مضيفا” الإنجاز الحقيقي تثقيف وتعليم الشعب بأن الحاكم خادم موظف وليس صنم للعبادة والاحتفال”.