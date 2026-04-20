-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

برلمانية فرنسية تقدم مشروع قانون لإعادة “بابا مرزوق” إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 305
  • 0
ح. م
صابرينة صبايحي

أعلنت النائب الفرنسية عن “حزب الخضر” ذات الأصول الجزائرية، صابرينة صبايحي، عن تقديم مشروع قانون لإعادة مدفع “بابا مرزوق” إلى الجزائر.

وقالت صبايحي اليوم الإثنين، 20 أفريل “لا يمكننا بناء المستقبل على غنائم الحرب. أتقدم بمشروع قانون لإعادة مدفع بابا مرزوق، المعروف باسم “القنصلية”، إلى الجزائر، لأن الذاكرة لا يمكن أن تكون طريقًا ذا اتجاه واحد، ولأن العدالة لا تُختزل في ترسانة أسلحة.”

هذه الممتلكات التاريخية الإستعمارية غير قابلة للإرجاع!

وأضافت صبايحي أن إعادة هذا المدفع هو سبيل “لتصحيح التاريخ”.

ويعد مدفع “بابا مرزوق”، من أقدم المدافع الجزائرية خلال الفترة العثمانية. وتمت صناعته من البرونز بـ”دار النحاس” بالجزائر العاصمة بين 1538 و1542، ويبلغ طوله 7 أمتار ووزنه 12 طنا، ويقذف إلى مسافة تتجاوز 5 كيلومترات، ويتواجد بميناء بريست بفرنسا منذ 1833 بعد استيلاء القوات الفرنسية عليه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد