برلمانية مصرية تحرج وزير التربية: كم إظفراً للبطريق؟

تعرض وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، لسؤال محرج من البرلمانية إيفلين متّى، خلال استجواب في البرلمان المصري حول مناهج التعليم.

وقالت البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق، موجهة سؤالا للوزير اقتبسته من منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: “البطريق ليه كام ضافر؟”.

وتابعت: “المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين”.

واستعرضت النائب أمل زكريا، طلب مناقشة عامة مقدم منها و20 نائبا، بشأن أوضاع المدرسين في المدارس، مؤكدة أنّ المدرس يتقاضى على الحصة الإضافية 2.5 جنيه، والأساسية 20 جنيها.

وطالبت، باختصار مناهج الصف الرابع تخفيفا على الأهالي وأولياء الأمور، وأكدت أنّهم لن يستطيعوا منع الدروس الخصوصية: “الأهالي هي اللي بتجري ورا المدرسين بسب سوء الشرح وصعوبة المناهج في المدارس”، كما تساءلت عن دور أكاديمية المعلمين من تدريب المدرسين.

ووجه أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، انتقادات شديدة لمنظومة وزارة التربية والتعليم، وقال خلال الجلسة العامة: “نواجه مشكلات كبرى في منظومة التعليم، ومنهج الصف الرابع الابتدائي يخلو من الأحاديث النبوية”.

وقال خطاب، إن نظام الثانوية العامة يواجه مشكلة كبرى بسبب أجهزة التابلت التي تعاني من عيوب عديدة، لافتا إلى أن الدولة تكبدت أموالا طائلة لتلك البنود، ولكن دون أي مردود منها حتى الآن، حسب قوله.

واستطرد قائلا: “الأدوات الذكية التي وفرتها الوزارة دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، أمثال التابلت والصبورة الذكية، يستخدمها الطلاب لفتح المواقع الإباحية، وليس لتطوير المنظومة التعليمية”.