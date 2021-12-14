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جواهر

برلمانية مغربية تثير السخط بمنشور “خاوة خاوة مع اسرائيل”

نادية شريف
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برلمانية مغربية تثير السخط بمنشور “خاوة خاوة مع اسرائيل”

أثارت برلمانية مغربية سخط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور مستفز، عن علاقة الأخوة بين المغرب وإسرائيل.

ونشرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صورة تجمع العلمين الإسرائيلي والمغربي وكتبت: “خاوة خاوة”.

واستفز المنشور عديد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأنها نشرت التدوينة عمدا بالتزامن مع مقابلة ربع نهائي كأس العرب، لأن عبارة “خاوة خاوة” يطلقها المغاربة والجزائريون على العلاقة التي تجمع الشعبين. رغم التوتر السياسي بين البلدين.

وقال نشطاء مغاربة إن تدوينة البرلمانية،  المسؤولة عن التواصل في الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من منشورات الفتنة التي من شأنها أن تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب.

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