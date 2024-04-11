برلماني إيرلندي يجلد الصّهاينة وجوفانتوس وينتصر لِفلسطين وفريق عوّار

أطلق رجل السّياسة ميك والاس تصريحات تفضح الصّهاينة والأوروبيين، وتنتصر لِفلسطين وأيضا نادي روما الإيطالي حيث يلعب الدولي الجزائري حسام عوّار.

ويحوز ميك والاس (68 سنة) منصب عضو في البرلمان الأوروبي، كما سبق له تأسيس ورئاسة نادٍ لِكرة القدم بِبلده جمهورية إيرلندا.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال ميك والاس: “في حين أن العديد من اليهود في جميع أنحاء العالم يتبرّأون من الصّهيونية، فقد دعّمت الطّبقة السّياسية في أوروبا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة. مَن سيستمع إلى محاضرة الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مرّة أخرى..؟”.

وفي الشّأن الرّياضي، وصف ميك ولاس فوق المنبر ذاته نادي جوفانتوس الإيطالي بـ “الفريق المُثير للقرف”! مُبديا تشجيعه لِنادي روما حيث يلعب متوسّط الميدان حسام عوّار.

واشتهر ميك والاس بِنُصرته للقضايا الإنسانية العادلة، وعدم السّقوط في فخاخ الأكاذيب التي يُروّج لها ساسة المجتمعات الغربية.