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10966 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
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برلماني جزائري يتبرع بقيمة صاروخين للمقاومة في غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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برلماني جزائري يتبرع بقيمة صاروخين للمقاومة في غزة (فيديو)
أرشيف
المجلس الشعبي الوطني

عبّر عضو المجلس الشعبي الوطني زكريا بلخير، عن دعمه للقضية الفلسطينية، برفع مبلغ من المالي بالعملة الوطنية في جلسة علنية بالبرلمان، وقال إنه سيتبرّع به للمقاومة الفلسطينية في غزة.

واعتبر بلخير في كلمته أن الشعب الجزائري بإمكانه أن يساهم في دعم صمود المقاومة الفلسطينية ضد عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، عبر التبرّع بالمال.

وقال النائب في معرض حديثه:”أريد أن أخبر الشعب الجزائري، بأن من يظن أن معركة الجهاد بعيدة عنه، فهاته (الأموال) تساوي قيمة صاروخي الياسين 105″.

وتابع بلخير يقول:”سأكون حريصا على أن تصل إلى أيدي المقاومة، وأطلب من الجزائريين أن يبذلوا أموالهم. فهناك أياد أمينة طالما أوصلت مساعداتهم إلى المقاومة”.

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