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برلماني جزائري يشارك في مراقبة انتخابات الغابون التشريعية

الشروق أونلاين
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برلماني جزائري يشارك في مراقبة انتخابات الغابون التشريعية
أرشيف
الغابون

يشارك عضو المجلس الشعبي الوطني سقراس محمد، ضمن البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي، لمراقبة الانتخابات التشريعية في الغابون، بين 6 و15 أفريل الجاري.

وتأتي هذه الانتخابات بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا في أوت 2023، عقب إعلان فوزه بولاية جديدة في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

حيث أعلن قادة المجلس العسكري الانتقالي حينها إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وتعليق العمل بالدستور، وحلّ جميع مؤسسات الدولة. قبل أن يتعهدوا في وقت لاحق بتنظيم انتخابات عامة لإعادة السلطة إلى المدنيين.

ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات عدد من الهيئات الإفريقية والدولية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي.

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