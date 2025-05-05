برلماني سابق يتورط في تهريب ثلاثة قناطير من الكيف

جنايات وهران أدانته بـ12 سنة سجنا

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، الاثنين، حكما يقضي بـ12 سنة سجنا في حق المتهم (أ. س.أ) وهو نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني مقيم بولاية تندوف، إلى جانب كل من (ب.ج.ق) الساكن بولاية وهران، (ن.ب) القاطن بولاية تندوف، المتهمين في قضية استيراد، حيازة، عرض، وضع للبيع، الحصول والشراء قصد البيع، التخزين التوزيع، التسليم ونقل عن طريق العبور مخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وانتحال اسم الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير.

تتلخص وقائع القضية في ورود معلومات للمصالح الأمنية لصفيصيفة بولاية النعامة، مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات من الحدود المغربية – الجزائرية، وإدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

تبعا للمعلومات الواردة، باشرت المصالح الأمنية إجراءات البحث والتحري مع تسريب أحد عناصرها وسط الشبكة، بعد أن تقمّص صفة الناقل، ليتواصل مع المدعو (الحاج عبد القادر) وربط هذا الأخير الاتصال بين العون المتسرب والبارون المغربي المدعو (الحاج علي) الذي أرسل للمتسرب رسالة عن طريق تطبيق “الواتساب”، يخطره أنه سيتلقى اتصالا من الناقلين المغاربة لدلّه على مكان إخفاء المخدرات، ومنحه أيضا رقم هاتف شخص يتصل به بمجرد إخفاء شحنة المخدرات، وتم تحديد المكان بالوادي المؤدي لضريح سيدي بالدهان حيث كانت الكمية مخبأة وسط الأحراش داخل كيس بلاستيكي أسود فوقه ثلاثة أحجار. واستغلالا لهذه المعلومات، قامت المصالح الأمنية بالتنقل إلى الموقع المحدّد، أين تم حجز 12 طردا من المخدرات قدّر وزنها بـ299 كلغ.

وفي اليوم الموالي، تلقى العون المتسرب اتصالا من أصحاب الشحنة الجزائريين، وطلبوا منه تحضير نفسه قصد تسليمهم الشحنة صبيحة الغد، وضربوا له موعدا في حدود الساعة الثامنة صباحا بالمقهى المحاذي للمحطة البرية بمدينة عين الصفراء.

تبعا لذلك، نصّبت المصالح الأمنية، بتاريخ السادس فيفري 2021، كمينا أسفر عن توقيف المعنيين الذين كانوا على متن مركبة من نوع “أودي” بيضاء اللون، والمسجلة باسم (ب.ب.ي) كان يتولى قيادتها (ن.ب) والمدعو (أ.س.أ) البرلماني السابق والمدعو (ب. ج.ق) وتم ضبط مبلغ قدره 5.297 مليون دينار، ليتم اقتيادهم إلى مقر الأمن لتحرير محاضر سماع لهم.

خلال مجريات التحقيق الأمني، تم سماع المدعو (ب.ج.ق) الذي صرح أن المدعو (أ.س.أ) و(ن.ب) عرضا عليه فكرة إدخال شحنة من المخدرات، وبعد قبوله العرض، طلبا منه التكفل بإيجاد ناقل لضمان عملية استلام المخدرات من الحدود المغربية – الجزائرية ونقلها إلى غاية مدينة عين الصفراء، مضيفا أنه، قبل حوالي أسبوع من تاريخ الواقعة، تنقل من مدينة وهران نحو مدينة عين الصفراء رفقة (أ.س.أ) على متن مركبة ملك لهذا الأخير، بغرض الالتقاء بالناقل، أين حدّد الموعد بالمنطقة المسماة سيدي معمر بضواحي مدينة الصفيصيفة بإحدى المزارع، أين تم لقاء تعارف مع الناقل و(أ.س.أ) مع اتفاقهما على كيفية إدخال المخدرات وثمن الصفقة، كما أكد أنه هو من بقي يتواصل مع الناقل، في حين كان المدعو (ن.ب) يتواصل مع “البارون” المغربي.

بعدها، تنقل النائب السابق رفقة (ن.ب) مباشرة من مدينة وهران إلى مدينة المشرية، ونزلا بأحد الفنادق، وفي اليوم الموالي المصادف للسادس فيفري 2021، تنقلا إلى مدينة عين الصفراء بالقرب من المحطة البرية أين التقيا بـ(ب.ج.ق)، وهناك ألقت المصالح الأمنية القبض عليهم، ونفى الموقوف (ب.ج.ق) علمه بوجود المخدرات، وزعم أن كل من (أ.س.أ) والمدعو (ن.ب) هما من كانا على اتصال بـ”البارون” المغربي، وهما من تكفلا بتحضير المبلغ المالي الخاص بالناقل، مؤكدا أنه مجرد وسيط بينهما وبين الناقل وأنه كان من المفترض أنه يقبض مبلغا ماليا بعد نجاح العملية لم يتفق معهم على قيمته.

وبسماع النائب السابق، أنكر جميع الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ملكيته للأموال المحجوزة بالمركبة، وعدم علمه بالوقائع محل التحقيق، وأنه نظرا لعطب في مركبته، طلب من (ن.ب) نقله إلى مدينة تندوف.

بمباشرة التحقيق القضائي مع الموقوفين الثلاثة، تراجع المتهم (ن.ب) عن التصريحات التي أدلى بها أمام المصالح الأمنية، فيما جاء المتهم (ب.ج. ق) بالتصريحات نفسها التي سبق له الإدلاء بها أمام المصالح الأمنية، مؤكدا على أنه مجرد وسيط بين الناقل وكل من (أ.س.أ) و(ن.ب)، فيما تمسّك النائب السابق بإنكاره لجميع الوقائع المنسوبة إليه مؤكدا عدم علمه بها.

الجدير بالإشارة إلى أن العضو السابق بالمجلس الشعبي الوطني (أ.س.أ) كانت محكمة الجنايات الاستئنافية قد عاقبته سابقا بعشرين سنة سجنا، بعد ثبوت تورطه في قضية سابقة تعود وقائعها إلى سنة 2020 تتعلق بتهريب 16 كيلوغراما من “الكوكايين”، وكذا 182 ألف و731 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.