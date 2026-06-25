برلماني فرنسي: لو تحدثنا عن الاحتباس الحراري بدلا من الهجرة والإسلام لكانت فرنسا أفضل حالا

انتقد عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، لويس بويار، استمرار البرلمان الفرنسي مناقشة مواضيع “الهجرة” و”الإسلام” في حين تعرف فرنسا هذه الأيام الأخيرة موجة حر شديدة، حيث تحوم وحتى تتجاوز درجات الحرارة أحيانا الأربعين درجة مئوية، وتم تسجيل أكثر الأيام حرارة على الإطلاق في فرنسا أمس الأربعاء 24 جوان.

وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس، 25 جوان، مشروع قانون حظر زواج الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية الذي يتبناه الحزب اليميني المتطرف “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية” بقيادة إريك سيوتي.

ويعود مشروع القانون هذا الذي تدعمه الحكومة الفرنسية، إلى رفض عدد من رؤساء بعض البلديات الفرنسية المنتمين لليمين المتطرف عقد زيجات بين فرنسيات وأجانب في وضعية قانونية، وهذا في انتهاك للقانون الفرنسي القائم.

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وعبر نائب حزب “فرنسا الأبية” في مداخلته اليوم الخميس، 25 جوان، عن استيائه الشديد قائلا “لقد قضيت للتو 40 دقيقة عالقاً في خط القطار السريع (RER D) المليء عن آخره وسط حرارة خانقة. وحين وصلتُ إلى الجمعية الوطنية، وفي خضم موجة الحر هذه، ما الذي نناقشه؟ إننا نتحدث مرة أخرى عن الهجرة. فبالطبع، تكمن الأولوية القصوى للبلاد حالياً في فرض رقابة أشد على الأجانب الراغبين في الزواج.”

وقال البرلماني صاحب الـ25 عاما، إنه إذا كانت هناك حاجة للحديث عن الأجانب، فيجدر “النظر في موضوع الأطباء الأجانب الذين يدعمون حالياً منظومة المستشفيات العمومية، في ظل تعاملها مع آلاف الحالات التي استُقبلت جراء موجة الحر.”

وأضاف بويار أنه من الأجدر أيضا التساؤل عن المهاجرين “الذين يعملون حالياً في مواقع البناء، وسط درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، ويؤدون أعمالاً ما كان ينبغي لهم القيام بها لأنها تعرض حياتهم للخطر. وإذا كنتم ترغبون في التركيز على الأجانب، فلتهتموا بالشباب الذين يؤدون حالياً امتحانات البكالوريا في ظل درجات حرارة تبلغ 40 درجة مئوية؛ فبذلك، ستتحدثون عن الفرنسيين أيضاً.”

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ولفت البرلماني عن إقليم فال دي مارن “نحن نشهد ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدأت بالفعل، ولو تحدثنا عنها أكثر، وعن قضايا الهجرة والإسلام بقدر أقل، لكانت الأمور في هذا البلد تسير بشكل أفضل مما هي عليه، صدقوني.”

ليؤكد بويار في مداخلته أمام الجمعية الوطنية الفرنسية “لا تعود أي من مشاكلنا إلى الهجرة”، ويضيف “مصدر مشاكلنا هم أصحاب المليارات الذين يمتلكون 90% من وسائل الإعلام، ويستخدمون قضايا الهوية لإلهاء الرأي العام وتجنب مناقشة مسؤوليتهم عن تدني الأجور والتغير المناخي.”