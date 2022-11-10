برلماني يقترح تعويض الخدمات الجامعية بـ”منحة مباشرة” للطلبة.. وهكذا ردّ الوزير (فيديو)

لم يستبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن تدرس الحكومة إمكانية تخصيص “دعم (مالي) مباشر” للطلبة، كوسيلة لتحسين الخدمات الجامعية.

جاء ذلك في إجابة الوزير بداري على سؤال طرحه نائب برلماني، في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس.

وقد اقترح النائب محمد مير في سياق سؤاله:”إما تحسين الخدمات الجامعية، أو دراسة إمكانية تخصيص منحة للطلبة تغنيهم عن سوء الخدمة”، على حدّ تعبيره.

وقال الوزير في إجابته على السؤال:”الدعم المباشر هو من الفرضيات التي تمكّن من تحسين الخدمات الجامعية”.

وأضاف يقول:”سيمحّص قطاع التعليم العالي هذه الفرضية، وسيناقشها مع الفاعلين الجامعيين. وسنقوم بتقديم كل الاقتراحات التي تصبّ في تحسين الخدمات الجامعية”.

قبل أن يستدرك بالقول:”لكن في الوقت الحالي، اهتمامنا هو تحسين ماهو موجود”. حيث كشف عن تشكيل لجنة وطنية “ستتولّى تقديم اقتراحات لتحسين الخدمات الجامعية”.

وقال بداري في هذا الصدد:”تضمّ اللجنة بين أعضائها ممثلين عن الطلبة، وستقوم بتقديم اقتراحاتها لتحسين الخدمات الجامعية، بداية من وجبات المطاعم الجامعية، إلى خدمات النقل والإقامة”.