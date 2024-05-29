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رياضة

برلماني يُسائل وزير الرياضة عن الديون الرّهيبة لـ “الفاف”

علي بهلولي
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برلماني يُسائل وزير الرياضة عن الديون الرّهيبة لـ “الفاف”

تساءل نائب بِالمجلس الشعبي الوطني عن سرّ عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بِفتح تحقيق، على خلفية تورّط “الفاف” في أزمة ديون كارثية بلغت 700 مليار سنتيم.

ويتعلّق الأمر هنا بالنائب البرلماني أحمد ربحي من ولاية الجلفة، والمُنضوي تحت لواء الحزب العتيد “جبهة التحرير الوطني”. عِلما أن الرّقم الفلكي المشار إليه أعلاه كشف عنه رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لِهيئته في الأيّام القليلة الماضية.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، نشر أحمد ربحي نصّ المراسلة الكتابية، التي وجّهها إلى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، مُتسائلا أيضا عن سبب عدم إيداع محافظ الحسابات شكوى لدى القضاء. كما يُبرزه مضمون المنشور المُدرج أدناه.

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