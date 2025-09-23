-- -- -- / -- -- --
الجزائر

برلمان أمريكا الوسطى يهنئ الجزائر على انضمامها إلى “الأيبا”

الشروق أونلاين
وجّه برلمان أمريكا الوسطى، رسالة تهنئة رسمية إلى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بمناسبة انضمام الجزائر بصفة عضو ملاحظ إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأيبا).

وجاء في الرسالة التي وقّعها الأمين التنفيذي للهيئة الإدارية التنفيذية للبرلمان، ه.د. إدغار سيس، أنّ هذا الإنجاز “يمثل خطوة مهمة في توسيع قنوات الحوار والتعاون الإقليمي، وتعزيز الروابط بين دولنا”.

كما جدد برلمان أمريكا الوسطى التزامه بـ”مواصلة تعزيز التعاون في إطار الدبلوماسية البرلمانية”، مؤكداً قناعته بأن “هذا الجهد المشترك سيساهم في تعزيز التعاون، وترسيخ السلام، ودعم التنمية المستدامة، بما يخدم شعوب منطقتنا والعالم”.

ويعكس هذا الموقف، وفق متابعين، المكانة المتزايدة التي تحتلها الجزائر على الساحة البرلمانية الدولية، وما تبذله من جهود حثيثة لترسيخ ثقافة الحوار وتوسيع شراكاتها عبر مختلف القارات.

