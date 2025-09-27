برلمان البرتغال يقول لا لـ”السيادة المزعومة” للمغرب على الصحراء الغربية

رفض برلمان البرتغال، في جلسة عامة يوم أمس الجمعة، 26 سبتمبر، مقترحا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ”السيادة المزعومة” للمغرب على الصحراء الغربية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، صوت البرلمان البرتغالي بالأغلبية ضد مشروع قرار تقدم به حزب “شيغا” اليميني المتطرف الذي يدعو فيه الحكومة إلى الاعتراف بـ”السيادة المزعومة” للمغرب على الصحراء الغربية.

ولم يحض المقترح سوى على أصوات نواب الحزب صاحب المبادرة، فيما امتنع حزب واحد عن التصويت، بينما رفضت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في الهيئة التشريعية.