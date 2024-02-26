برلمان المجر يصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”

صادق اليوم، الإثنين 26 فيفري، البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأغلبية ساحقة من النواب، وهي الخطوة الأخيرة في ترشيح ستوكهولم، بعد نحو عامين من الانتظار، حسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وفي تعليقه على مصادقة المجر على عضوية بلاده في الحلف، أشاد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون “باليوم التاريخي”.

أما الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال أنه وبعد الحصول على الضوء الأخضر من بودابست لانضمام السويد إلى الحلف الأطلس، ستجعل عضوية السويد الحلف “أقوى” حسب ما نقله نفس المصدر.