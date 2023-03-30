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برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب

جواهر الشروق
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برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب
أرشيف
تعبيرية

أصدرت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا حكما يسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في العاصمة برلين.

وأثار قرار المحكمة ردود فعل واسعة وسط دعوات لتعديل وإلغاء قانون الحياد المثير للجدل.

وأعلن متحدث باسم المحكمة الدستورية في كارلسروه، أن ولاية برلين قد لا تمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.

وفتح الحكم الدستوري الباب لمراجعة قانون الحياد لعام 2005، الذي يحظر على موظفي الدولة ارتداء الرموز الدينية أو الأيديولوجية في العمل.

وقالت وزارة التعليم في برلين في رسالة رسمية أرسلت إلى مديري المدارس:” إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيُسمح به بشكل عام ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكل خطرا على السلام المدرسي”.

وبموجب قانون الحياد في برلين، الذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، مُنعت المعلمات في المدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 2005.

وأكدت عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أن الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزا وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، وفق موقع timeturk.

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