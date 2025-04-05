برلين.. ربيقة يتحادث مع وزراء ومسؤولي منظمات دولية

تحادث وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ببرلين مع عدة وزراء ومسؤولي منظمات دولية، على هامش مشاركته في القمة العالمية للإعاقة بألمانيا.

وأفاد بيان للوزارة أن ربيقة أجرى محادثات ثنائية مع كل من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير الشؤون الاجتماعية بجمهورية تونس عصام الأحمر، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، وفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، سماح عبد الرحيم حسين حمد و كذا مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركياماهينور أوزدمير.

وكانت هذه اللقاءات الثنائية- حسب بيان الوزارة- سانحة للتطرق للعلاقات التاريخية بهذه الدول الشقيقة, وكذا لعلاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تعزيز التكفل بفئة ذوي الهمم ومرافقتها لإدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإسهامها في التنمية المستدامة.

كما التقى وزير المجاهدين بممثلي منظمات إقليمية ودولية، على غرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, الدكتور تيدروس إدهانوم غيبريسوس، المسؤول العالمي عن الإعاقة والتنمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، غوبال ميتراونائب رئيس الجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة.