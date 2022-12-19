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رياضة
الاتحادية الجزائرية لكرة اليد

برمجة الجمعية العامة الاستثنائية السبت المقبل

ع. ع
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برمجة الجمعية العامة الاستثنائية السبت المقبل

تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الجمعية العامة الاستثنائية، يوم السبت المقبل بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، حسبما أعلنته الهيئة الفدرالية.

وأوضحت الفدرالية في بيان لها في صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أن جدول أشغال الجمعية العامة، يتضمن دراسة والمصادقة على مختلف أنظمة المنافسة وعلى القوانين الأساسية الجديدة للاتحادية، مثلما جاء في المرسوم الجديد رقم 22-310 بتاريخ 12 أكتوبر 2022 ومواضيع مختلفة.

وتأتي الجمعية العامة الاستثنائية، بعد خمسة أسابيع عن انتخاب كريمة طالب على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، خلال الجمعية الانتخابية “مكررة”،المنعقدة يوم السبت 19 نوفمبر بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

يذكر أن إعادة تنظيم الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، تم عقب قيام الاتحادية الدولية بإلغاء نتائج الجمعية الانتخابية الأولى التي أسفرت عن انتخاب السيدة كريمة طالب رئيسة للهيئة الفدرالية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كانت مسيرة منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل.

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