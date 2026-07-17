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رياضة
المديرية التقنية الوطنية:

برمجة المقياس الثاني للمجموعة الثالثة من تكوين إجازة كاف “أ”

ع.ع
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برمجة المقياس الثاني للمجموعة الثالثة من تكوين إجازة كاف “أ”

أعلنت المديرية التقنية الوطنية، عبر قسم التكوين، عن تنظيم المقياس الثاني من التكوين الخاص بالحصول على إجازة كاف “أ”، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 جويلية 2026.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن التربص سيقام في مركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، لفائدة المترشحين المنتمين إلى المجموعة الثالثة، والمسجلين عبر منصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمؤكد تسجيلهم في نظام CMS لسنة 2026. ودعت المديرية التقنية الوطنية المعنيين إلى تسديد حقوق المشاركة المقدرة بـ 70 ألف دينار جزائري، مع إرسال وصل الدفع عبر البريد الإلكتروني المخصص قبل 23 جويلية 2026، مؤكدة أن تقديم النسخة الأصلية من وصل الدفع عند الوصول إلى مقر التربص يعد شرطا إلزاميا لإتمام إجراءات التسجيل، ولن يقبل أي مترشح دون هذه الوثيقة.

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