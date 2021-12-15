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رياضة

برمجة بـ “التقسيط” أو الذّهنية الإدارية “ولّي مور العيد”!

علي بهلولي
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برمجة بـ “التقسيط” أو الذّهنية الإدارية “ولّي مور العيد”!

نشرت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، تواريخ ثلاث جولات من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل للعبة الأكثر شعبية في البلاد.

ولُعبت لِحدّ الآن سبع جولات، مع بقاء بعض المقابلات المتأخّرة عالقة، بِسبب منافسة كأس “الكاف”. بينما تُجرى وقائع الجولة الثامنة بِتاريخَي الجمعة والسبت المقبلَين.

وهكذا تُقام فعّاليات الجولات الـ 9 والـ 10 والـ 11 في الـ 24 والـ 28 من ديسمبر الحالي والـ 2 من جانفي المقبل، على التوالي.

ونظّمت رابطة الكرة المحترفة بطولة الموسم الحالي، بـ 18 ناديا و34 جولة.

وتفتخر رابطة الكرة المحترفة بِأنها تضبط برمجة بـ “التقسيط” أو “التقطير”، في وقت يتصارع “القوم” لِرئاسة هذه الهيئة، وتقديم الوعود التي تُشبه الحملات الانتخابية، حتى لا يُقال “كرنفال في دشرة”.

في البطولات الأوروبية الكبيرة والمُحترمة، تُضبط الأجندة كلّ الأجندة (تواريخ الجولات) قبيل انطلاق الموسم (38 جولة في إنجلترا أو 34 جولة في ألمانيا)، شهر جوان مثلا. ويكتفي مسؤولو الرابطة بعد ذلك بِتحديد المواقيت، التي يُراعى فيها حقوق البث التلفزيوني، وأهمّية المقابلة من عدمها، كأن تُترك مباراة القمّة لِتوقيت يُناسب الجمهور ويضمن – إلى حدّ ما – الفرجة.

بقي التساؤل المُلحّ الذي لا يُمَلُّ من طرحه: هل يحقّ لِأحدهم أن يترشّح لِرئاسة رابطة الكرة المحترفة، ولا يُجيد ضبط البرمجة؟

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