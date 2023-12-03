برمجة لقاء نادي بارادو ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن برمجة مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو، لحساب الجولة التاسعة، بملعب 5 جويلية.

وأكدت الرابطة أن اللقاء الذي كان مبرمجا بملعب الدار البيضاء، سيجرى الخميس المقبل، بداية من السابعة مساء بملعب 5 جويلية.

وكانت إدارة المركب قد رفضت في وقت سابق نقل اللقاء، الذي يدخل في لإطار الجولة التاسعة، من ملعب الدار البيضاء، بسبب كثافة المباريات المبرمجة بملعب 5 جويلية.

ويتصدر فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 21 نقطة، ويحتل نادي بارادو المركز الثاني بـ14 نقطة.