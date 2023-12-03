-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

برمجة لقاء نادي بارادو ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية

عمر سلامي
  • 395
  • 0
برمجة لقاء نادي بارادو ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية
أرشيف
مولودية الجزائر

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن برمجة مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو، لحساب الجولة التاسعة، بملعب 5 جويلية.

وأكدت الرابطة أن اللقاء الذي كان مبرمجا بملعب الدار البيضاء، سيجرى الخميس المقبل، بداية من السابعة مساء بملعب 5 جويلية.

وكانت إدارة المركب قد رفضت في وقت سابق نقل اللقاء، الذي يدخل في لإطار الجولة التاسعة، من ملعب الدار البيضاء، بسبب كثافة المباريات المبرمجة بملعب 5 جويلية.

ويتصدر فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 21 نقطة، ويحتل نادي بارادو المركز الثاني بـ14 نقطة.

مقالات ذات صلة
خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي

خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي

مالديني: استدعوني إلى لندن وجرّدوني من صلاحياتي بِسبب بن ناصر

مالديني: استدعوني إلى لندن وجرّدوني من صلاحياتي بِسبب بن ناصر

“الفاف” تطلب رسميا استغلال وتسيير ملعب “نيلسون مانديلا”

“الفاف” تطلب رسميا استغلال وتسيير ملعب “نيلسون مانديلا”

آخر أخبار غلام على مستوى الأندية والمنتخب

آخر أخبار غلام على مستوى الأندية والمنتخب

جماهير المولودية تلهب مدرجات ملعب 5 جويلية بـ “كراكــــاج” عالمـــــي

جماهير المولودية تلهب مدرجات ملعب 5 جويلية بـ “كراكــــاج” عالمـــــي

بلوزداد ينهزم في الوقت بدل الضّائع

بلوزداد ينهزم في الوقت بدل الضّائع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد