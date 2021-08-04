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رياضة

برمجة مباراة متأخّرة بعد إسدال ستار البطولة!؟

علي بهلولي
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برمجة مباراة متأخّرة بعد إسدال ستار البطولة!؟

اختلط الحابل بِالنابل سهرة الأربعاء، في بيت رابطة كرة المحترفة، وقسم برمجة مقابلات بطولة القسم الوطني الأوّل تحديدا.

ونشرت رابطة الكرة المحترفة جدول ما تبقى من عمر البطولة الوطنية، ثم تدخّلت وأعادت صياغته.

أمّا المهزلة الأخرى، فهي أن الرابطة لم تُشر إلى تاريخ المباراة المتأخّرة عن الجولة الـ 30 بين شبيبة سكيكدة بِميدانها وشبيبة القبائل. واكتفت بِضبط التاريخ بعيدا عن البيان، وكأن أهل البرمجة “حشمو”.

وتقول رابطة الكرة المحترفة إن الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الوطنية، تُلعب في الـ 24 من أوت الحالي. لكنها أخفت عن الجمهور ضبطها لِتاريخ مواجهة شبيبة سكيكدة وشبيبة القبائل في الـ 28 من الشهر ذاته!

صحيح أنه لا يوجد تاريخ مناسب لِضبط موعد هذه المباراة المتأخّرة (رزنامة مُختنقة)، ولكن هل يُعقل إجراء مقابلة بعد إسدال الستار؟! هل رأيتم أحدهم يرقص لِوحده بعد ذهاب الفرقة الغنائية ونهاية العرس؟!

كان يُمكن للموسم الكروي أن ينتهي في ماي الماضي، لولا “حسابات البقال”، ونعني بها انتخابات “الفاف” ومنصب رئيس الرابطة (في المزاد)، ورفع عدد الأندية إلى 20 فريقا، رغم أن الجميع كان يعلم مُسبّقا أن البطولة ستنطلق في تاريخ متأخّر جدا، ويستحيل أن تنتهي في ماي، اللهم إلا إذا كانت المنافسة تُسيّرها هيئة كروية إنجليزية أو ألمانية.

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