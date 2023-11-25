برمجة مباريات ربع ونصف النهائي في ملاعب محايدة

كأس الجزائر2023- 2024:

تقام مباريات الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، في ملاعب محايدة، ستعلن عنها لجنة كأس الجزائر، حسب القوانين التنظيمية لمسابقة “السيدة الكأس” التي نشرتها الاتحادية الجزائرية للعبة في موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان لها: “مباريات ربع ونصف نهائي، برمجت بملاعب محايدة وليست بالضرورة أن تكون متساوية في المسافة من مقر الأندية المعنية. تعيين هذه الملاعب وتنظيم المقابلات، يرجع إلى لجنة كأس الجزائر”.

وتلعب مباريات الدور الـ32 لكأس الجزائر، يومي الجمعة 2 والسبت 3 فيفري 2024، بينما الدور الـ16 برمج يوم الجمعة 9 والسبت 10 فيفري وثمن النهائي يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر.

وتستأنف المنافسة الشعبية في مارس 2024 بإجراء الدور ربع النهائي (الجمعة

22 مارس والسبت 23 مارس)، بينما لقاء نصف النهائي سينشط يوم الجمعة 12 والسبت 13 أفريل. وبرمج نهائي كأس الجزائر يوم الأربعاء الفاتح ماي 2024.

وأشارت الفاف إلى أن الميادين التي من المقرر أن تحتضن مقابلات ربع ونصف النهائي، ينبغي أن تكون “بسعة استقبال مساوية أو أعلى من 12 ألف مقعد”.

هذه الملاعب ينبغي أن تجهز بالضرورة بفضاء اللعب وأرضيتها مغطاة بالعشب الطبيعي أو اصطناعي، بلوحات ضوئية واضحة ومناسبة داخل وفي محيط الملاعب، بهدف توجيه المتفرجين وأشخاص آخرين.

وختم بيان الفاف: “يجب أن يتوفر الملعب على كل معدات الإرسال التلفزيوني واستعمال تقنية فيديو الفار للتحكيم (فار)”.

واستؤنفت منافسة كاس الجزائر – الغائبة لموسمين جراء جائحة كوفيد- 19 – الموسم الماضي بتتويج جمعية الشلف في النهائي أمام شباب بلوزداد (2-1 بعد الوقت الإضافي)، الذي جرى بملعب ميلود هدفي بوهران .