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الجزائر

برمجة مشاريع الترامواي بـ 3 ولايات.. هذا ما أكده وزير النقل

الشروق أونلاين
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برمجة مشاريع الترامواي بـ 3 ولايات.. هذا ما أكده وزير النقل

أكد وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، الخميس، أن برمجة مشاريع الترامواي بالولايات مربوط بمدى جدواها في مخططات النقل.

وأوضح زهانة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه سيتم دراسة أنماط النقل، منها الترامواي، لكل من ولايات البليدة وباتنة وسكيكدة عبر إنجاز مخططات النقل المتعلقة بها ابتداء من 2024.

وردا على سؤال حول آجال انجاز مشروع طرامواي على مستوى ولاية باتنة، أفاد الوزير أن عدم إنجاز المشروع راجع إلى قرار تجميده في 2015، مبرزا أن دائرته الوزارية تقوم حاليا بدراسة هذا الانشغال مع كل الأطراف المعنية للتكفل به وفقا للامكانيات المادية المتاحة لدى القطاع.

كم أكد الوزير، ردا على سؤال آخر حول مشروع الطرامواي بولاية سكيكدة، أنه تم برمجة دراسة مخطط نقل الولاية في 2024، مضيفا أنه سيتم ادراج هذا النمط من النقل ضمن هذه الدراسة لتبيان جدوى انجاز الطرامواي بالولاية.

وفي إجابته على سؤال حول مشروع طرامواي بولاية البليدة وبالمدينة الجديدة لبوينان، اعلن الوزير عن برمجة دراسة مخطط النقل لمدينة البليدة في 2024.

وفي هذا الصدد، اعتبر زهانة أن “حل مشكلة النقل لا يعتمد فقط على نمط الطرامواي، حيث مخطط النقل هو الذي سيسمح باختيار نمط نقل بدلا من نمط اخر”.

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