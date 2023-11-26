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رياضة

برمجة مُواجهتَي البورندي في تصفيات “الكان” بِالجزائر

الشروق الرياضي
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برمجة مُواجهتَي البورندي في تصفيات “الكان” بِالجزائر
ح.م

يخوض المنتخب الوطني النّسوي لِكرة القدم بِالجزائر، مُقابلتَي الدور الثاني والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.
واتّفق اتحاد الكرة الجزائري ونظيره البورندي على تنظيم مُواجهتَي الذّهاب والإيّاب، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي. عِلما أن المُنافس لا يملك ميدانا مُؤهّلا من قبل “الكاف”.
ويُجرى لقاء الذهاب الخميس المقبل على الساعة الثامنة ليلا، وتُقام مواجهة الإيّاب في الـ 4 من ديسمبر القادم على الساعة الخامسة مساءً.
وقبل ذلك، وجّه النّاخب الوطني فريد بن ستيتي الدّعوة إلى 25 لاعبة، يوجد بينهن 21 محترفة يرتدين أزياء أندية أجنبية.
وينطلق تربّص إناث “الخضر” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، هذا الإثنين.
للإشارة، فإن المنتخب الوطني إناث اجتاز في الدور التصفوي الأوّل عقبة منتخب أوغندا، وتأهّلت البورندي على حساب فريق إثيوبيا.

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