برمجة 22 رحلة لنقل الحجاج من مطار وهران الدولي

أعلنت إدارة مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، الأربعاء، عن برمجة 22 رحلة جوية لنقل نحو 6,225 حاجاً وحاجة إلى البقاع المقدسة، وذلك في إطار موسم الحج 1446-2025. هذه الرحلات ستنطلق ابتداءً من 13 ماي الجاري.

وأوضح مدير المطار نجيب بن شنين لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرحلات ستكون على متن طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب رحلات أخرى لشركات “طاسيلي” و”الخطوط الجوية السعودية”. وستغطي الرحلات الفترة ما بين 13 و31 ماي، بمعدل يتراوح بين 250 و380 حاجًا في كل رحلة.

وتنطلق أولى الرحلات في الساعة 15:55 من يوم 13 ماي باتجاه مطار المدينة المنورة، حيث تم تخصيص 16 رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى رحلة واحدة لشركة طاسيلي، وخمس رحلات لشركة الخطوط الجوية السعودية.

وفي إطار التحضيرات لضمان راحة الحجاج، تم اتخاذ عدة تدابير، من بينها تخصيص أروقة خضراء للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد شبابيك التسجيل.

وتم تخصيص حافلات لنقل الحجاج من قاعة الانتظار إلى الطائرة، وتوفير حظيرة سيارات تتسع لـ 1,000 مركبة، فضلاً عن تجهيز جناح خاص لعائلات الحجاج.

ونظمت المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف سلسلة لقاءات إعلامية للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج في عدة مناطق، شملت وهران، أرزيو، عين الترك، والسانية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية من الجمارك والبنوك والمطار، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات للمقبلين على الحج.