برمجة 4 مباريات من الرابطة الأولى والثانية قبل “الشان”

لاختبار جاهزية المرافق لاحتضان الحدث الكروي

ستبرمج اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عدة مباريات من البطولتين الرابطة المحترفة الأولى والقسم الوطني الثاني هواة، بالملاعب الأربعة التي ستحتضن “الشان” المقررة بالجزائر بين 13 جانفي و4 فيفري من العام القادم.

وكشف الزميل الصحفي، يزيد وهيب، أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين ترمي من وراء هذه الخطوة إلى اختبار مدى جاهزية الملاعب الأربعة التي ستستضيف مباريات “الشان”، وهي ملعب براقي في العاصمة وميلود هدفي بوهران و19 ماي بعنابة وملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة.

كما كشف ذات المصدر عن المباريات المرشحة بأن تجري على ملاعب “الشان” والتي ستكون بمثابة التحضير الأخير للجنة المنظمة قبل الانطلاق الرسمي لهذه المنافسة، وهي مباراة مولودية وهران أمام اتحاد بسكرة برسم الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري والتي قد تلعب بملعب ميلود هدفي، والمباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة للبطولة بين أمل الأربعاء وشباب بلوزداد المبرمجة يوم 28 ديسمبر المرشحة أن تلعب على ملعب براقي بالعاصمة، فضلا عن مباراتين من القسم الوطني للهواة ما بين فريقي مولودية قسنطينة وشباب باتنة بلمعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، ومباراة اتحاد عنابة أمام اتحاد الحراش بملعب الـ 19 ماي في عنابة، برسم مباريات الجولة الـ 13 المقررة يوم 30 ديسمبر.