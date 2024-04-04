برمجة 5000 رحلة يومية عبر مختلف المحطات البرية بمناسبة عيد الفطر

من آخر أسبوع من رمضان إلى الأسبوع الثاني بعد عيد الفطر:

أفادت مؤسسـة إستغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال” ببرمجة 5000 رحلة يومية عبر مختلف المحطات البرية وذلك بمناسبة عيد الفطر هذا عبر بيان، نشرته اليوم الخميس 4 أفريل.

وقالت المؤسسة في بيانها أنها أعدت برنامجا خاصا بعيد الفطر، يمتد من الأسبوع الأخير من شهر رمضان إلى الأسبوع الثاني بعد العيد، حيث تمت برمجة 5000 رحلة يومية عبر مختلف المحطات البرية، وذلك بزيادة عدد الرحلات اليومية بـ33 بالمئة.

ولهذا الصدد قامت “سوقرال”، بمراسلة الناقلين لدعوتهم لتوفير النقل خلال هذه الفترة المحددة وذلك من أجل تغطية التدفق الكبير للمسافرين والذي يمكن أن يتجاوز يوميا أكثر من 200000 مسافر على المستوى الوطني.

المؤسسة كشفت كذلك في بيانها أن تطبيق “محطتي” الذي أطلقته العام الماضي تم تحميله حتى اليوم الخميس، 223 ألف مرة.

وهو التطبيق الذي يسمح للمسافرين الحصول على معلومات حول مواعيد الرحلات والاسعار وكذلك شراء التذاكر عن بعد أو الإبلاغ عن مخالفات السائقين.

وأفادت “سوقرال” أنه تم بيع 20 ألف تذكرة العام الماضي 2023 عبر هذا التطبيق، في حين تم تقديم 930 بلاغا من المسافرين في نفس العام.