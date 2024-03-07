برمجة 6 مقابلات على العاشرة ليلا

ضبطت رابطة الكرة المحترفة مساء الخميس، جدول مقابلات الجولة الـ 20 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وتُجرى المواجهات ما بين الـ 14 والـ 16 من مارس الحالي، مع برمجة 6 لقاءات على الساعة العاشرة ليلا وتحت الأضواء الكاشفة، بِسبب تزامنها مع شهر رمضان الفضيل.

وبُرمجت وقائع الجولة المُوالية ما بين الـ 23 والـ 24 من مارس الحالي.

وبِخصوص المقابلات المتأخّرة، فتُلعب في الـ 19 من مارس الحالي، وهي: نجم بن عكنون والجار فريق مولودية الجزائر (الجولة الـ 17)، ونجم مقرة مع الضّيف شباب بلوزداد (الجولة الـ 18)، واتحاد العاصمة مع الزّائر وفاق سطيف (الجولة الـ 19).

ويُشير تاريخا الـ 29 والـ 30 من الشهر ذاته إلى موعد إقامة الدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر.