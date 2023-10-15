برميل النفط يتجاوز الـ90 دولارا

ارتفع سعر برميل البترول ليبلغ سعر خام البرنت، مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر، سعر 90.80 دولارا للبرميل.

ارتفع سعر برميل البترول ليبلغ سعر خام البرنت، مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر، سعر 90.80 دولارا للبرميل، أي بزيادة بنسبة 5.58 بالمئة.

وعادت أسعار النفط للارتفاع وذلك بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بعد عملية “طوفان الأقصى”. فقال المحلل، لقمان أوتونوجا، لوكالة فرانس برس “تقفز أسعار النفط بسبب تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، الذي يضم ما يقرب من ثلث إمدادات النفط في العالم”.

وحسب ما نقله موقع الطاقة، فقد توقع محللون وخبراء أن الحرب بين إسرائيل وحماس لن ترفع أسعار النفط، إلّا في حالة توسع رقعة الحرب وتدخُّل إيران بصورة أو بأخرى، خصوصا في حالة فرض أمريكا عقوبات عليها، ورد إيران المحتمل على تلك العقوبات.

كما اعتبروا أن الحرب الدائرة حاليًا تعدّ ثاني أسوأ المخاطر الجيوسياسية على أسواق الطاقة، بعد غزو روسيا أوكرانيا.

مخاطر تأتي وفق ذات المصدر، من إمكانية أن يمتد أثر هذه الحرب إلى المنتجين الكبار في المنطقة.