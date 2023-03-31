برناردو سليفا يشيد بمحرز ويبرز علاقته القوية معه

مرشح للعودة أساسيا أمام ليفربول اليوم في "البريميرليغ"

كال الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المديح لزميله وصديقه الدولي الجزائري، رياض محرز، مشيرا إلى المستويات المتميزة التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري سواء داخل المستطيل الأخضر أو في غرفة الملابس، كما حرص على إبراز صداقته القوية مع قائد “الخضر”، المرشح بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية للنادي السماوي، اليوم السبت، بمناسبة مواجهة الغريم ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدلى النجم البرتغالي بتصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، ردا على سؤال متعلق بشخصية رياض محرز المرحة داخل غرف الملابس، وأكد: “محرز يحب المزاح كثيراً داخل غرف الملابس، لكن حينما يتعلق الأمر بالملعب فإنه يأخذ الأمور على محمل الجد، لديه شخصية قيادية تعود بالنفع على الفريق في المباريات”، وتابع: “لا يمكن أن تحمل أي ضغينة تجاه رياض محرز، لذلك من الرائع أن نملك لاعباً بحجمه في مانشستر سيتي، إنه جوكر غرفة ملابس مانشستر سيتي بكل تأكيد”، قبل أن يتحدث نجم نادي موناكو الفرنسي السابق عن إنجاز محرز التاريخي مع ليستر سيتي، وقال بهذا الخصوص: “محرز توج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بالتأكيد لم يكن الأمر سهلاً، ربما هي واحدة من أكثر المعجزات التي شهدها تاريخ منافسات “البريميرليغ”، كنا نعلم أن لاعباً مهماً انضم إلينا في ذلك الوقت، ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، ساعدنا كثيراً خاصة داخل غرفة الملابس”.

إلى ذلك، تجمع محرز وسيلفا صداقة قوية منذ انضمام النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي في شهر جويلية من عام 2018، حيث يحرص كلا اللاعبين على شرب فنجان من القهوة يصنعه برناردو سيلفا بنفسه، قبل ساعة من انطلاق كل مواجهة كتميمة حظ اعتادا فعلها، ومنذ انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018، خاض محرز مع الفريق الإنجليزي 133 مواجهة، أحرز خلالها 43 هدفاً، وتوج مع الفريق بالعديد من الألقاب المحلية، في حين يظل الإنجاز الأفضل أوروبياً بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق 0-1 أمام تشيلسي في عام 2021.

من جهة أخرى، يتوقع أن يعود الدولي الجزائري إلى التشكيلة الأساسية للنادي السماوي، اليوم، بمناسبة مواجهة ليفربول في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان غاب عن المواجهات الخمس الأخيرة بسبب خيارات بيب غوارديولا المثيرة للجدل، وسيستفيد محرز من عدم جاهزية الدولي الإنجليزي، فيل فودين، الذي كان أخذ مكانته الأساسية مؤخرا، بعد أن خضع الأخيرة لجراحة من أجل استئصال الزائدة الدودية، وتمثل قمة ليفربول مواجهة مفصلية لمانشستر سيتي في تحديد قدرته من عدمها في مواصلة منافسة أرسنال على لقب “البريميرليغ” لهذا الموسم، على اعتبار أن أي تعثر سيعني ابتعاده عن الصدارة أكثر فأكثر.