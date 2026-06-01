برنامج أشبال “الخضر” في المونديال

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين، عن جدول مقابلات المنتخب الوطني أشبال في دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وتحتضن قطر مونديال صنف أقل من 17 سنة، وبمشاركة 48 منتخبا وُزّعوا على 12 فوجا، في فترة ما بين الـ 19 من نوفمبر والـ 13 من ديسمبر المقبلَين.

ويستهلّ زملاء المهاجم محمد فالمي المنافسة بِمواجهة الشيلي، في الـ 21 من نوفمبر المقبل على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (التوقيت الجزائري). ثم بعد ثلاثة أيام من ذلك وفي نفس التوقيت، يتبارون مع نظرائهم من الجبل الأسود. وينتهي دور المجموعات بِمواجهة أشبال أمريكا، في الـ 27 من الشهر ذاته على الساعة الرابعة عصرا.

وتُجرى مقابلات أشبال “الخضر” بِمدينة “أسباير” الرياضية، بِالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهّل رائد ووصيف كل فوج إلى الدور الـ 32، فضلا عن أفضل 8 منتخبات نالت المركز الثالث.