برنامج إضافي للنقل الجوي والبحري تحسبا لموسم الاصطياف

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن برنامج تكميلي لتعزيز النقل الجوي والبحري للمسافرين خلال موسم الاصطياف 2022 نحو مختلف الوجهات الدولية.

وجاء في بيان للوزارة المذكورة، أنّ هذا البرنامج جاء “تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن تعزيز النقل الجوي والبحري للمسافرين خلال موسم الاصطياف 2022”.

ويتوزع برنامج تعزيز الرحلات الجديد كالآتي:

وزارة النقل: اجتماع حول تسهيلات النقل الجوي خلال موسم الاصطياف

وفي 21 أفريل 2022، عقد وزير النقل عبد الله منجي، اجتماعا حول تسهيلات النقل الجوي استعدادا لموسم الاصطياف الذي يشهد حركية هامة للمسافرين من و إلى الجزائر.

وترأس منجي بمقر الوزراة اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، أين دعا جميع الأعضاء ومن مختلف القطاعات المعنية، إلى وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا التنسيق المتواصل لإنجاح موسم الإصطياف 2022.

كما شدد الوزير، على ضرورة التكفل الجيد بالمسافرين، عبر توفير خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين، عن طريق وضع إستراتيجية وورقة طريق مضبوطة، وذلك من خلال إضفاء مرونة أكثر في نظم ومخططات معالجة ومراقبة حركية الأشخاص و الأمتعة، وتقليص مدة الإنتظار، وتوفير جميع شروط الراحة.