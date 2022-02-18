برنامج احتفالي شامل لإحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية

لجنة وطنية تشرف على التحضيرات.. وزير المجاهدين:

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الجمعة، من ولاية تبسة أن “التحضير جار حاليا لبرنامج احتفالي هام يشمل عديد القطاعات يرقى لإحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، 5 يوليو 1962..

وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إشرافه رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للشهيد (18 فبراير)، قال ربيقة: “إن الدولة تولي عناية بالغة للاحتفال لهذه الذكرى الخالدة لما لها من أهمية”، مضيفا أنه وبتوصيات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تم تنصيب لجنة وطنية يشرف عليها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان تضم عديد القطاعات الوزارية للتحضير لهذه المناسبة حتى تكون في مستوى هذا الحدث الوطني البارز.

وأضاف ربيقة أن هذه اللجنة ستجتمع للمرة الثالثة “خلال الأسبوع القادم” لاستكمال البرنامج وإعداد آخر اللمسات على مدونة البرامج القطاعية التي ستسطر إحياء للمناسبة، بما فيها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق التي أعدت برامج ثرية تهدف -كما قال- إلى مد جسور التواصل بين جيل الثورة وجيل الاستقلال من أجل إيصال رسالة الشهداء وتعزيز الحس والانتماء للوطن لدى الجيل الجديد.

وخلال نزوله ضيفا على حصة خاصة بالمناسبة بثتها إذاعة الجزائر من تبسة، كشف ربيقة أن دائرته الوزارية تسهر بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال الولاة والمجالس الشعبية البلدية المنتخبة على إعادة الاعتبار لرياض الشهداء عبر الوطن.

وبخصوص استرجاع رفات وجماجم الشهداء من متحف الإنسان بباريس، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق إنه وبعد العملية الأولى التي مكنت من استرجاع رفات 24 شهيدا، “تعمل السلطات الجزائرية حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الفرنسية على تحديد هوية الشهداء والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بهم”.