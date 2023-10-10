برنامج الأغذية العالمي يطلب تمويلا عاجلا بقيمة 17.3 مليون دولار

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية.

وقال البرنامج الأممي في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين “يواجهون ظروفاً قاسية، ويفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية”.

ودعا البيان إلى “إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة. مع توفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه”.

كما كشف أن برنامج الأغذية العالمي “يحتاج بشكل عاجل إلى تمويل بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي في الأسابيع الأربعة المقبلة، لمعالجة الوضع الحرج في غزة”.

وأشار البيان أيضا إلى أن “جميع الحدود ونقاط التفتيش بين الضفة الغربية وغزة مغلقة. مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة، من خلال منع دخول المساعدات”.

ويعدّ برنامج الأغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية في العالم للإغاثة في حالات الطوارئ. عن طريق ضمان جمع وتوزيع المساعدات الغذائية لفائدة سكان المناطق المنكوبة.