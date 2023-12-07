برنامج “الاحتضان الافتراضي 2024”.. هذه تفاصيل وشروط المشاركة

أطلقت الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها, نداء لحاملي المشاريع الريادية والمبتكرة للمشاركة في برنامج “الاحتضان الافتراضي 2024” بهدف تحقيق مشاريعهم الريادية في ميدان التكنولوجيا والابتكار.

وحسبما جاء الأربعاء في بيان للوكالة فإنه يمكن للمهتمين، أيا كانت اقامتهم التسجيل والمشاركة بسهولة في هذا البرنامج الافتراضي بنسبة 100 بالمئة قبل تاريخ 31 ديسمبر عبر الرابط https://anpt.dz/pre-inscription/incubation.

وأوضح البيان أن هذا البرنامج موجه لكل من لديه “فكرة مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة (التكنولوجيا المالية, التكنولوجيا الزراعية, انترنت الأشياء, حوسبة السحابية, ميتافيرس, الذكاء الاصطناعي، جيوماتيك …) و كذا إلى كل مهتم بالابتكار ويرغب في استكشاف الفرص المتاحة في عالم ريادة الاعمال وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقمنة”.

كما هو موجه، يبرز ذات المصدر، إلى كل من يرغب في تطوير مهاراته الريادية وانشاء شركته الناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجية.

وأفاد البيان أن هذا البرنامج سيرافق اصحابه في مغامراتهم الريادية من خلال مجموعة معتبرة من المزايا, بما في ذلك الاستفادة من دورات تكوينية وورشات عمل افتراضية ينشطها خبراء بارزين بالإضافة إلى ورشات تطبيقية لتحسين كفاءتهم الريادية.

كما سيستفيدون من خلال هذا البرنامج من”دعم وتوجيه شخصي عن بعد لتطوير مشاريعهم بداية من التصميم إلى غاية التنفيذ علاوة على حصولهم على فرص المشاركة في أحداث ولقاءات افتراضية وحضورية تعزز التواصل وتطوير شبكة العلاقات, يبرز نفس البيان.

ويوجد من بين المزايا كذلك، حسب المصدر، استفادتهم من منصة تعليم الكترونية خاصة بالوكالة ANPT Learn ذات محتوى ثري (ورشات, تكوينات وكتب الكترونية…).