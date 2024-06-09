برنامج التحضيرات الأخيرة لمباراة أوغندا

وصلت بعثة المنتخب الوطني سهرة السبت إلى أوغندا تحسبا لخوض مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبعد رحلة طويلة استغرقت حوالي سبع ساعات، حطت طائرة “الخضر” بمطار عنتيبي الدولي، وواصل بعد ذلك المنتخب طريقه نحو الفندق الذي يقع في مدينة كامبالا.

وسيعاين لاعبو المنتخب الوطني رفقة الطاقم الفني، منتخب أوغندا صبيحة الأحد، خلال حصة فيديو برمجت في حدود الساعة الحادية عشرة.

وسيجري “الخضر” حصتهم التدريبية الأخيرة، في حدود الساعة السابعة من أمسية الأحد، على الأرضية الرئيسية لملعب مانديلا الوطني.

وسيواجه “الخضر” منتخب أوغندا هذا الاثنين بداية من الساعة الخامسة مساء، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.