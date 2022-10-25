برنامج السد الأخضر سيكون على مساحة تتجاوز 4 مليون هكتار

كشف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، عن توسعة مساحة تأهيل السد الأخضر إلى 4.7 مليون هكتار عبر 13 ولاية.

وجاء تصريح الوزير بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير لموسم 2024/2023 من ولاية الجلفة، تحت شعار: “الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر”.

وفي هذا الصدد، قال هني إن مصالحه تسعى إلى إعادة تأهيل السد الأخضر بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية وجعل السد موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما.

وأوضح الوزير أن مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر سيكون بتوسيعه من 3،7 إلى 4،7 مليون هكتار في 13 ولاية على طول إجمالي قدره 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية .

كما أكد الوزير على ضرورة تأهيل الغابات عبر “تجسيد كافة العمليات والبرامج المعتمدة والتنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية و إشراك جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية وغيرها في كافة العمليات المبرمجة”.

للإشارة، قام وزير الفلاحة أيضا بإعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر، و ذلك “ضمن مقاربة جديدة ترتكز على إحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي، وإشراك الساكنة المحلية في مشاريع غرس أشجار مثمرة مقاومة تتأقلم مع هذا الفضاء وتساهم في تحسين ظروف معيشتهم وكذا في تنويع الاقتصاد الوطني”، كما قال.