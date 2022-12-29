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الجزائر

برنامج الطاقات المتجددة ضمن أشغال الجمعية العامة لسونلغاز

الشروق أونلاين
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برنامج الطاقات المتجددة ضمن أشغال الجمعية العامة لسونلغاز
ح.م
جانب من الاجتماع

بحث وزير الطاقة محمد عرقاب، الخميس، رفقة المدير العام لسونلغاز مخطط تنمية المنشآت الطاقوية وكذا برنامج الطاقات المتجددة 2023-2028.

وجاء هذا خلال ترؤس عرقاب أعمال الجمعية العامة العادية لسونلغاز، بمشاركة الرئيس المدير العام للشركة، وكذا أعضاء الجمعية العامة للمُجمع.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فقد خُصصت أشغال الجمعية العامة لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بنشاطات والمشاريع التنموية للمجمع، وبالتسيير والتموين.

كما تم التطرق إلى مخطط تنمية المنشآت الطاقوية 2023-2028 لسونلغاز توزيع، إنتاج ونقل الكهرباء والغاز، وكذا برنامج سونلغاز للطاقات المتجددة 2023-2028. يوضح المصدر ذاته.

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